NAPOLI, DOTTOR DE NICOLA: "GHOULAM? DISTORSIONE, SERVE RISONANZA"

2 novembre 2017

Alfonso De Nicola, medico sociale del Napoli, passando in mixed zone ha così risposto alle domande dei giornalisti sulle condizioni di Faouzi Ghoulam: "Si tratta di una distorsione al ginocchio, domani faremo gli accertamenti. Domattina dunque si avrà la certezza con la diagnosi e si deciderà cosa fare. Io so cos'ha, ma ho bisogno di accertamenti per avere conferma".