NAPOLI, DOPPIA SEDUTA IN VISTA DEL MILAN

21/08/2018

Doppia seduta per il Napoli a Castelvolturno. Gli azzurri preparano il match contro il Milan di sabato sera al San Paolo per l'anticipo della seconda giornata di Serie A. Al mattino la squadra ha svolto esercizi di prevenzione infortuni in avvio, in seguito lavoro di forza sul campo. Successivamente lavoro tattico e chiusura con esercitazioni su calci da fermo.