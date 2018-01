NAPOLI, DOPPIA SEDUTA IN VISTA DEL BOLOGNA

24 gennaio 2018

Doppia sedura di allenamento per il Napoli a Castelvolturno in vista del match contro il Bologna al San Paolo di domenica (ore 15) per la 22esima giornata di Serie A. Al mattino la squadra ha svolto in avvio attivazione e di seguito lavoro su circuito di forza. Successivamente il gruppo di difensori è rimasto in campo per una seduta tecnico tattica specifica.