NAPOLI, DOMANI LA PARTENZA PER ROMA

16/08/2018

Il Napoli prosegue gli allenamenti mettendo la Lazio nel mirino in vista dell'anticipo di sabato all'Olimpico. Seduta mattutina a Castelvolturno, con gli azzurri che hanno svolto una prima fase di riscaldamento a secco. Di seguito torello con la rosa divisa in due gruppi. Successivamente serie di partitine a campo ridotto 11 contro 11. Chiusura con esercitazioni sui tiri in porta. Domani allenamento mattutino e partenza per Roma.