NAPOLI, DE LAURENTIIS: "SARRI? NON SONO VENDICATIVO"

2 giugno 2018

"Se si presenterà qualcuno a trattare sarò ragionevolissimo. Non sono un tipo vendicativo e, lo ripeto, Sarri avrà sempre il mio grazie". Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis in un'intervista rilasciata ai microfoni de Il Corriere dello Sport a proposito del rapporto con il suo ex allenatore Maurizio Sarri. "Non è vero che non ci prendevamo, io sono sempre stato molto educato con lui, l'ho sempre supportato. Ma a un certo punto se tu hai un contratto con me per altri due anni e cominci a seminare pubblicamente dei dubbi, dubbi del tipo 'non so se rimango', 'non so se la società ce la farà a trattenere i migliori', 'nella vita meglio finire quando le storie sono belle', invii dei chiari segnali di insofferenza e sfiducia, disattendi i tuoi obblighi contrattuali e mi procuri dei possibili danni. Non ragioni più da società, pensi solo alla tua immagine", ha concluso De Laurentiis.