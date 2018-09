Napoli, De Laurentiis: "Ho chiesto all'Uefa di giocare in Champions a Bari"

11/09/2018

De Laurentiis, che da mesi è in guerra aperta con il Comune per il rifacimento del San Paolo, apre ad una nuova soluzione: "Mi costruisco un mio stadio, non si può andare avanti così. Nessuno può dirti nulla se metti i soldi e i terreni sono adatti alla costruzione: serviranno due anni". Nell'attesa, i tifosi partenopei potrebbero dover traslocare per le partite di Champions: "Ho chiesto all'Uefa che si giochino al San Nicola, a costo di pagare 1.000 pullman di tasca mia" le parole al Corriere dello Sport.



ADL elogia nuovamente Ancelotti ("Da parte mia non avrà mai una sollecitazione e aspetterò sereno e tranquillo qualunque cosa accada") e sembra voler chiudere una volta per tutte il botta e risposta con Sarri: "Non rispondo più per evitare che diventi una telenovela dai toni antipatici". Sugli obiettivi stagionali: "Certo che vorrei vincere lo scudetto ma solo trionfando in Champions League aumenti il fatturato e puoi comprare giocatori più importanti".



Infine nega la presenza di una clausola sul nuovo contratto di Koulibaly e precisa su Insigne: "Ne ha una simbolica. Con Raiola siamo d'accordo che se arriva un'offerta da 200 milioni, lo vendiamo. Un accordo verbale, non scritto. E non un euro di meno".