Napoli, Cannavaro: "Ibrahimovic affascinato dagli azzurri. E col Real ce la possono fare"

6 febbraio 2017

Che idea ti sei fatto di Juve-Inter?

“Sono partite sempre molto intense quelle come il derby d’Italia. Non finiscono mai al 90esimo, si portano dietro sempre tante polemiche. Ma, al di là delle polemiche, è stata una partita che mi è piaciuta molto, interpretata bene da entrambe le squadre. L’hanno decisa i centimetri. Ieri non ho tifato: ormai faccio l’allenatore e guardo le partite con occhio tecnico.”



La Juve vince sempre allo Stadium. E' così tanto importante il calore dei tifosi bianconeri?

“La Juve vince perché è abituata a giocarle certe partite, a non mollare mai. È una questione di mentalità: quando arrivi alla Juventus capisci subito che lì non devi accontentarti di giocare bene, devi vincere.”



Il vero punto di forza della squadra di Allegri è la difesa?

“Sì, ma non è il suo unico punto di forza e per capirlo basta vedere come si muovono gli attaccanti, quando sono senza palla. Avere Chiellini, Bonucci, Barzagli e Buffon è un valore aggiunto, ma è tutta la squadra che si sacrifica.”



Ti piace il modulo scelto da Allegri? Può funzionare anche in Europa?

“In questo momento le cose stanno andando bene e i giocatori si divertono: se questo binomio continua a funzionare penso che Allegri possa continuare a utilizzarlo.”



Ibrahimovic a Napoli, ma tu ci credi? Secondo te è possibile?

“Zlatan mi ha sempre detto che era affascinato da Napoli, che avrebbe considerato l’idea. Io da napoletano ci spero, ma deve fare in fretta perché è difficile che lo prendano a 40 anni.”



Il Napoli contro il Real in Champions può farcela?

“Il Napoli a Madrid se la gioca: in questo momento gli uomini di Sarri possono mettere in difficoltà chiunque. Devono cercare di giocare come fanno ogni domenica: l’impatto con il Bernabeu non sarà facile, perché ti trovi di fronte giocatori come Ronaldo, Benzema e Bale. Ma dovranno cercare di non perdere l’entusiasmo e la mentalità che hanno trovato in campionato.”



Può arrivare in finale di Champions?

“La Juve è quella che ha più chances, ma anche il Napoli ha una rosa molto più competitiva rispetto all’anno scorso: entrambe possono fare bene.”



Cosa pensi del Milan di Montella?

“Mi piace la valorizzazione degli italiani e dei giovani: è un gruppo che può crescere e far tornare la squadra ai livelli di una volta. Ci vuole del tempo, ma sono sulla strada giusta.”



Ti vedremo allenatore qui in Italia? Quando?

“Non voglio commettere l’errore di tornare e essere bruciato dopo poche partite: sto facendo esperienza per essere pronto, tra un po’ di tempo, per allenare in Europa.”