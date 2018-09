NAPOLI, CALLEJON: "4-4-2? GIUSTO CAMBIARE CON NUOVO ALLENATORE"

23/09/2018

"Tanti cambi di uomini e moduli con l'arrivo di Ancelotti? Quando una squadra cambia allenatore è giusto che si facciano anche diversi cambi, è vero che il mister sta portando nuove idee, ma noi stiamo lavorando molto per assimilarle e fare in campo tutto cio' che ci dice lui in allenamento". Così José Maria Callejon nell'immediato pre-partita di Torino-Napoli.