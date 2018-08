NAPOLI, ALLENAMENTO VERSO LA SAMP: ANCHE ANCELOTTI IN GRUPPO

29/08/2018

Il Napoli ha svolto una doppia seduta di allenamento proseguendo nella preparazione in vista del match di domenica contro la Sampdoria a Marassi. Attivazione a secco in avvio con la partecipazione di Ancelotti che ha svolto parte degli esercizi. Successivamente la rosa, divisa in due gruppi, ha alternato lavoro tecnico e circuito di forza. Di seguito seduta finalizzata al possesso palla e chiusura con lavoro tecnico tattico. Nel pomeriggio la seconda sessione di allenamento: attivazione a secco in avvio e lavoro tecnico tattico. Nel finale serie di sfide 1 contro 1, 2 contro 2 e 4 contro 4. Singola sessione al mattino prevista per domani.