NAPOLI, ALLENAMENTO SOTTO LA PIOGGIA SENZA HAMSIK

16 gennaio 2018

Prosegue la preparazione del Napoli in vista della sfida in programma domenica sul campo dell'Atalanta. I partenopei si sono allenati nel pomeriggio sotto la pioggia iniziando con l'attivazione a secco e proseguendo con una partitella a campo ridotto per poi concludere con la seduta tecnico tattica. Ancora assente Hamsik, rimasto a casa per influenza. Domani è in programma una doppia seduta di allenamento.