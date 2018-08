NAPOLI, ALLAN: "SCUDETTO? TROPPO PRESTO, MA LOTTEREMO"

21/08/2018

"Abbiamo avuto un buon cammino pre-campionato, abbiamo lavorato duro. Stiamo provando di mettere in pratica quanto più velocemente possibile ciò che ci chiede il nuovo allenatore, non possiamo già pensare allo scudetto però vogliamo partire bene e guardare partita dopo partita. Se poi saremo in una buona posizione, allora il titolo diventerà uno dei nostri obiettivi". Così Allan, centrocampista del Napoli ai microfoni del sito brasiliano Lance.com.br, ha detto la sua sugli obiettivi del club azzurro. "L’arrivo di Cristiano Ronaldo è molto importante, dà molta qualità alla Juventus ma un solo giocatore non può vincere da solo il campionato. Noi pensiamo a noi stessi, faremo ciò che abbiamo sempre fatto e proveremo a lottare con la Juventus. Jorginho era un calciatore molto importante per noi ma è andato via: con gli altri ragazzi che abbiamo in rosa sopperiremo nel modo migliore al suo addio. Abbiamo calciatori molto buoni che ci aiuteranno a fare un grande campionato".