NAPOLI, ALLAN: "E' ARRIVATO IL MOMENTO DI VINCERE QUALCOSA"

29/08/2018

"L'anno scorso abbiamo fatto molto bene, ma non è bastato per vincere lo scudetto questo ci dispiace, ma è arrivato il momento di vincere qualcosa qui a Napoli". Lo ha detto il centrocampista del Napoli Allan intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli. "La forza di questo Napoli resta il gruppo - afferma il brasiliano - si è visto nelle prime due partite contro Lazio e Milan, non abbiamo mai mollato, abbiamo provato tutti a dare una mano. Questo gruppo è speciale, guarda sempre ai compagni in difficoltà ci teniamo tanto a vincere le partite con il collettivo". E ancora: "Non possiamo regalare gol ad avversari come Lazio o Milan, bisogna essere concentrati per novanta minuti e vincere le partite, cercando di andare avanti. Domenica con la Samp non sarà diverso, proveremo a preparare al meglio questa partita".