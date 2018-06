NAPOLI, ADL: "NON DIMENTICHIAMO CALCIOPOLI"

29 maggio 2018

La VAR, le polemiche, il cammino del Napoli e il cambio in panchina. Ospite dell'incontro "Generazione Var, frame e diritti tv, come cambia il calcio per immagini", il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato a tutto campo. Ecco le dichiarazioni del numero 1 del club campano in merito, in particolare, alla situazione arbitrale: "Credo che la serie A dovrebbe ingaggiare gli arbitri e se viene istituito un nuovo meccanismo, quello della VAR, non si può dire ai club 'Voi non potete guardare nulla, è tutto bloccato'. Se è un esperimento dobbiamo discuterne tutti apertamente, perché lasciare sempre il punto interogativo, il malcostume della dietrologia, 'ah ma allora la Juventus ha sempre un rapporto di forza con la classe arbitrale da sempre, da quando siamo andati a Pechino dove gli arbitri si comportarono malissimo col Napoli...' La classe arbitrale con Calciopoli ha avuto un momento che vogliamo dimenticare, ma ce l'ha avuto".