NAPOLI, 29 TIFOSI ACCUSATI DI SOSTITUZIONE DI PERSONA

20/09/2018

Guai per 29 supporters partenopei ai quali è stata notificata l'accusa di sostituzione di persona in concorso. I tifosi avevano comprato biglietti online, dichiarando di essere minorenni, per assistere a Torino-Napoli dello scorso maggio per non essere riconosciuti in caso di possibili tafferugli. Il gruppo fa parte della Brigata Carolina e la chiusura delle indagini è arrivata proprio alla vigilia della nuova sfida tra i partenopei ed i granata.