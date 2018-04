Nainggolan, siluro all'amico Pjanic: "Facile vincere con la Juventus"

4 febbraio 2018

Radja Nainggolan non sta certo vivendo il suo miglior momento di forma, ma il popolo romanista lo ama. Perché ha il giallorosso addosso e perché in passato ha rifiutato importanti offerte. Adesso, è pronto anche a firmare a vita per la Roma . Di sicuro, non andrà alla Juventus, come fatto nell'estate del 2016 da Miralem Pjanic . Che, nel mentre, ha già messo in bacheca uno scudetto, una Coppa Italia, e una finale di Champions League. Traguardi importanti, ma per Nainggolan valgono poco: " E' troppo facile vincere con la Juve - ha detto il Ninja riferendosi alla scelta di Pjanic -. Comunque sono molto legato a lui e anche con la sua famiglia".

"Non posso dire che sia il mio migliore amico ma ci sentiamo e ci vediamo spesso, caratterialmente è un po' come me, ci troviamo molto bene - ha aggiunto a SkySport -. Mi dice che sta bene, si trova in una società vincente, lo hanno dimostrato negli ultimi anni, anche la storia parla per loro".



Come detto, per Nainggolan c'è ora la possibilità di rinnovare con la Roma. "Per me sarebbe troppo semplice andare in una squadra che vince già da anni. A Torino vincere è normale. Io voglio essere sempre protagonista, vincere qua a Roma contro la Juventus sarebbe una doppia soddisfazione" ha concluso il belga.