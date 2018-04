Nainggolan cambia idea: "Spero che vinca la Juventus"

1 giugno 2017

Dal "Triplete ve lo fa Ronaldo", al Triplete "spero lo vinca la Juve". Toccata a fuga di Radja Nainggolan che dice: Scherzavo, a me piace scherzare", e chiude così il capitolo nemicodellajuve che fra mercoledì aveva riempito i social col suo tifo per il Real Madrid. A TikiTakaNews, le parole del centrocampista giallorosso.



"Come valuto la stagione? Il campionato non l’abbiamo fatto male: arrivare a 87 punti, dietro a una squadra forte come la Juventus, che non a caso è in finale di Champions, ci rende soddisfatti. In Europa e in Coppa Italia, invece, potevamo fare sicuramente qualcosa in più".

La notte dell'addio di Totti. "È stata una serata molto emozionante quella di domenica, per tutti gli amanti del calcio. Francesco è Francesco: non devo essere io a dire che giocatore è stato e che persona è. È difficile vedere una Roma senza Totti. I rinnovi di Strootman e di De Rossi sono segnali importanti e sono convinto che una squadra, se vuole vincere, deve mantenere i giocatori più significativi: sono contento che siano rimasti".

La finale di Champions? "Ho un po’ scherzato su Instagram, ma sono sportivo e dico che se la Juventus vincerà sarei contento per il calcio italiano: sarebbe una cosa positiva e poi ci gioca Pjanic che è un amico".

Il suo futuro: "Se ho sentito Conte? Quest’anno non l’ho sentito, mi sa che è ancora un po’ arrabbiato con me. Io mi affeziono alle piazze: stavo bene a Cagliari e ora sto bene a Roma. A Roma ho dimostrato amore.”