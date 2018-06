NADAL TRISTE PER L'ADDIO DI ZIDANE

31 maggio 2018

Rafa Nadal, tifoso del real Madrid si e' detto dispiaciuto per l'addio a sorpresa di Zinedine Zidane: "È difficile accettare che se ne vada", ha detto Nadal parlando in conferenza stampa al Roland Garros. Il tennista ha poi definito il francese una persona buona e umile: "E' un grande allenatore che ha avuto molto successo con la squadra, è una persona buona e umile che rappresenta i valori giusti. E' l'esempio perfetto di come qualcuno che ha avuto successo fa normalmente le cose di tutti i giorni senza dire cose negative sul club, i giocatori, gli arbitri. Zinedine sorride sempre anche nei momenti difficili, quindi grazie a lui per aver sempre dato il giusto esempio", ha aggiunto il numero 1 del tennis mondiale.