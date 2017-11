N. IRLANDA: "NON POTEVAMO FARE DI PIU'"

12 novembre 2017

"Non avremmo potuto fare di più questa sera. È fenomenale quello che i ragazzi hanno dato per me e la nazione. Fino all'ultimo minuto abbiamo mantenuto vivo il sogno qualificazione, giocando con grande coraggio". Così Michael O'Neill ha commentato il pareggio con la Svizzera nel ritorno dei playoff dei Mondiali di Russia 2018 che è costato l'eliminazione dell'Irlanda del Nord.