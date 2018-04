Mutti a 4-4-2: "Allegri è nervoso, alla Juve non ci sono più la rabbia e la convinzione di prima"

19 ottobre 2017

Mutti mette in guardia i bianconeri: "Quest’anno il campionato non è già deciso in partenza. Anzi il Napoli, l’Inter e la Roma possono puntare alla vittoria. Per cui se la forbice si apre troppo diventa poi difficile richiuderla. La Juve deve capire che ha degli avversari diversi rispetto allo scorso anno, non deve dare troppo margine alle altre squadre altrimenti rischia di non recuperare più. Allegri ha il polso della situazione della squadra, ma ci sono giocatori come Higuain e Khedira che non sono al top della condizione e questo potrebbe contribuire al suo nervosismo. Non voglio dare consigli ad Allegri ma in questo momento dovrebbe stare comunque sereno perché ha a disposizione una rosa importante e nel tempo la squadra migliorerà. La Juventus vince il campionato da sei anni di seguito, ci può stare che ci sia un po’ di usura quest’anno, anche nei messaggi che l’allenatore porta e dice alla squadra. La difficoltà maggiore della Juve è questa adesso, alcuni leader non hanno più la rabbia e la convinzione di prima, si è un po’ sfumato tutto e alcune richieste del mister vengono in qualche modo mal digerite dalla squadra".



Stasera in Europa League toccherà invece al Milan, che in campionato è reduce da tre ko consecutivi. "Il maggior problema per Montella? In questo momento è sicuramente la classifica, che è deficitaria per una squadra che è partita con grande ambizione - spiega Mutti -. Manca una traccia tattica definitiva e una squadra titolare. Io, come Sarri, utilizzerei quasi sempre 14-15 giocatori, perché troppi cambiamenti per me alla fine non pagano".