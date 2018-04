Mourinho, si è spento papà Felix. Il cordoglio dell'Inter

26 giugno 2017

Un grave lutto ha colpito José Mourinho. Si è spento all'età di 79 anni il padre Felix, ex portiere con oltre 250 presenze tra Belenenses e Vitoria Setubal e una con la nazionale portoghese ed ex allenatore nelle stesse squadre, oltre al Rio Ave. Messaggio di cordoglio dell'Inter: "L'Inter e gli interisti sono vicini a Josè Mourinho in un momento di così grande dolore".