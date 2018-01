MORTO ROBERTO CLERICI: SCOPRÌ PIRLO

11 gennaio 2018

È morto a Brescia all'età di 75 anni Roberto Clerici, fondatore della societa' di calcio Voluntas, per 37 anni serbatoio del settore giovanile del Brescia calcio. Clerici ha scoperto e lanciato giocatori come Pirlo, Baronio, Corini, i gemelli Filippini, Bonera e molti altri. Era malato da tempo e solo a marzo scorso aveva rilanciato il progetto Voluntas con l'idea di far crescere nuovi campioni