Moratti vota Spalletti: "E' l'uomo giusto per contrastare la Juve"

23 maggio 2017

"Spalletti è un uomo intelligente, il profilo ideale. Ha avuto esperienza all'estero e ha fatto bene alla Roma. Secondo me starebbe bene all'Inter. Con le sue qualità possiamo sperare per il prossimo anno". L'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti, intervistato da Rete Sport, appoggia la scelta di affidare la panchina nerazzurra a Luciano Spalletti.



L'attuale allenatore della Roma è infatti sempre più vicino a guidare l'Inter la prossima stagione. Moratti applaude alla gestione di Suning e ricorda che l'obiettivo sarà "contrastare la Juventus". Poi un pensiero a Francesco Totti che domenica potrebbe dire addio al calcio: "E' speciale, un campionissimo. Inventa calcio. Potrebbe essere una figura alla Zanetti, lui vede il calcio da un punto di vista diverso. Come Zidane? Non è detto che non sia bravo, potrebbe fare un po' di esperienza prima. Certo non lo si può mettere da parte".