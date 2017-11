MORATTI: "ANCELOTTI PERFETTO COME CT"

17 novembre 2017

Carlo Ancelotti "è perfetto senza dubbio per questa posizione". Così l'ex presidente dell'Inter, Massimo Moratti, ha riposto a chi gli chiedeva come vedrebbe Ancelotti come allenatore della Nazionale. Tavecchio dovrebbe lasciare la Figc? "Dipende dai programmi che ha, dalla convinzione che ha nei suoi progetti. Ma non voglio entrare in questo tipo di decisioni. Certamente è un fatto molto negativo e non è stato solo un fatto calcistico ma di emotività del Paese, di passione del Paese però così è successo. E' un dramma relativo alla fine, anche se è importante come cosa".