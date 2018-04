Morata ha sposato la sua Alice: nozze a Venezia

17 giugno 2017

E' il giorno di Alvaro Morata e Alice Campello. L'attaccante del Real Madrid ha sposato la fidanzata italiana nella splendida cornice di Venezia. Cerimonia al Redentore per l'ex juventino e la modella, con party, con 415 invitati, sull'isola delle Rose, blindata e interamente prenotata per festeggiare la coppia. Sabato 17 giugno 2017 alle ore 17: niente scaramanzia per il momento della cerimonia e del "fatidico sì" durante il quale il calciatore 24enne e la 22enne di Mestre erano più belli ed emozionati che mai. Per la precisione lo sposo, accompagnato da mamma Susana, è arrivato alle 17,15, la sposa alle 17,30. Tra gli invitati spicca la coppia Simone Zaza-Chiara Biasi (i due giocatori sono diventati amici inseparabili ai tempi della Juve) e i compagni del Real Isco e Carvajal. Assente, invece, Cristiano Ronaldo, impegnato in Russia con la Nazionale portoghese per la Confederations Cup.