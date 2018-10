Monza, primo acquisto dell'era Berlusconi-Galliani: è fatta per Iocolano

01/10/2018

Con le firme di venerdì con cui Fininvest ha rilevato le quote del Monza è iniziata la nuova era Berlusconi-Galliani per il club lombardo, che ha 'esordito' in campionato perdendo 1-0 sul campo del Ravenna. Dopo il primo match ufficiale è già tempo per il primo colpo di mercato , chiuso dal nuovo ad, che ha ingaggiato il trequartista classe 1989 Simone Iocolano , rimasto svincolato in estate dopo il fallimento del Bari .

Dopo i tanti nomi, più o meno illustri, circolati negli ultimi giorni, Berlusconi e Galliani hanno deciso di rinforzare la squadra di Zaffaroni con un elemento di categoria. Il giocatore, visto sulle tribune dello stadio del Monza in occasione della sfida col Renate, è ormai da considerarsi un nuovo rinforzo per il club lombardo, anche se ci sono ancora da limare alcuni dettagli prima che possa sottoporsi alle visite mediche. Per Iocolano, che andrà ad occupare l'ultimo posto in lista (fino a gennaio potranno arrivare soltanto under 23 svincolati), è pronto un contratto biennale con opzione per il rinnovo.