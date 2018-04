Montella: "Si sono alzate troppo le aspettative, ma il Milan è stato un onore"

27 novembre 2017

"Allenare il Milan è stato un onore, lavorare con questo gruppo ancor di più". Vincenzo Montella affida a Twitter le prime parole dopo l'esonero deciso dal club all'indomani dello 0-0 con il Torino. "Ringrazio i tifosi per il sostegno, Fassone e Mirabelli per l'opportunità e il mio staff che mi ha sempre supportato. Auguro a Rino di riportare il Milan dove merita" ha aggiunto l'allenatore che quindi dedica un pensiero anche a Gattuso.

Viene quindi meno il pensiero espresso su un account Instagram (rivelatosi un fake) che nell'immediatezza dell'esonero aveva riportato il primo - poi, appunto, smentito - commento del 43enne tecnico di Pomigliano d'Arco. Montella ha semplicemente voluto ringraziare chi gli ha dato l'opportunità di vivere un'esperienza importante come quella vissuta a Milanello per diciotto mesi e fare i migliori auguri di buon lavoro a Rino Gattuso, da oggi allenatore della prima squadra del Milan.



Nel primo pomeriggio, invece, Montella si è lasciato andare anche a un piccolo sfogo: "La colpa è di tutti, si sono alzate un po' troppo le aspettative - ha dichiarato -. Gli obiettivi a breve termine che ci eravamo prefissi non sono stati centrati, ma la squadra mi seguiva". Ora tocca a Gattuso: "Massima fiducia in lui, è una persona leale di cui ci si può fidare", ha concluso l'Aeroplanino.