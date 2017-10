Montella-Fassone-Mirabelli, terzo summit in 48 ore

3 ottobre 2017

Un primo vertice già domenica sera, quasi due ore dopo la fine di Milan-Roma, a San Siro. Un secondo summit lunedì a Casa-Milan, per mettere a punto idee e strategie in vista del derby. E martedì, la terza riunione del vertice tecnico-dirigenziale rossonero: ovvero Montella, con l'ad Fassone e il diesse Mirabelli. Il momento-Milan non ha bisogno di aggettivi per comprendere quale sia. E l'opzione-derby di domenica 15 ottobre è vissuta come dev'essere: una barriera da oltrepassare.



Comincia così un altro giorno di doverosa ...passione nel mondo rossonero, con la questione-preparatore atletico da risolvere in fretta, visto che è un ruolo fondamentale nelle strategie di lavoro della squadra. E c'è dell'altro, è evidente: chiarirsi un po' su tutto, il rendimento collettivo e dei singoli, gli stati d'animo dei giocatori, da quelli più attesi (Bonucci) a quelli più giovani (Kessie, André Silva), la tranquillità di Montella e quant'altro.

La necessità di queste riunioni deve essere compresa per quello che è, ovvero la stretta necessità di non sbagliare e di riprogrammare il lavoro dopo lo choc della rinuncia al preparatore atletico che da otto anni stava al fianco di Montella. Non è cosa da poco, vanno riviste tante cose, fermo restando -sul piano tattico- la scelta di un modulo con la difesa a tre che è diventato -crediamo- il punto fermo della gestione-Montella. Fatto è che da domenica sera a questo pomeriggio, tre vertici in meno di 48 ore segnano la vita milanista. Per capire...