MONDIALI: ZEMAN "L'ITALIA PARTE FAVORITA MA ATTENZIONE"

9 novembre 2017

"L'Italia parte favorita. È una gara che si gioca pero' sulla distanza dei 180' e bisogna fare attenzione, anche se gli azzurri sono superiori". Lo ha detto, a margine dell'amichevole tra il Pescara e la nazionale under 21, il tecnico biancazzurro Zdenek Zeman parlando della gara di andata dei play-off per i Mondiali tra Svezia e Italia in programma domani sera. "Insigne non gioca? A me dispiace - ha aggiunto - ma se giocano a due punte e' normale che Insigne rimanga fuori. Difficile dire però cosa è giusto perché bisogna fare una valutazione di insieme, anche se Insigne sta facendo ottime cose in campionato e sta anche bene fisicamente, ma se si sceglie un modulo, lo si sceglie anche perche' ci sono quei giocatori che possono far bene con quel modulo. Io non rinuncerei a Insigne in una mia squadra".