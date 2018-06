MONDIALI, ZAPATA: "ABBIAMO TUTTO PER VINCERE IL MONDIALE

12/06/2018

A pochi giorni dall'inizio del Mondiale 2018 ha parlato Cristian Zapata: "La vittoria del Mondiale non è impossibile" ha detto difensore del Milan e della Colombia aggiungendo: "Abbiamo la squadra e l'entusiasmo per farcela. I sogni possono sempre diventare realtà, ma bisogna lottare. Dovremo dare il massimo in ogni partita". La Colombia esordirà il 19 giugno alle 14.00 su Italia 1 contro il Giappone.