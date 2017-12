Mondiali su Mediaset, Pier Silvio Berlusconi: "Mi piacerebbe coinvolgere Totti"

22 dicembre 2017

"Spiace che l'Italia non ci sia, ma il suo impatto negli ascolti televisivi degli ultimi mondiali, con sole tre partite giocate, è stato limitato", ha aggiunto. E ancora: "L'operazione per noi è destinata a creare margine: i ricavi supereranno i costi. Non possiamo dire le cifre esatte del costo dei diritti sia per una clausola di riservatezza sia perché non sarebbe elegante. Ma possiamo dire che il costo reale dell'operazione considerato tutto sarà tra i 40 e i 45 milioni di euro. Quindi, l'operazione è destinata a creare margini, sia in Italia che in Spagna". "Questo evento, nel 2018, avrà un bel peso per catturare tutta la crescita del mercato pubblicità, se ci sarà. Non sarà solo il periodo dei mesi di giugno e luglio, quando si terranno i Mondiali, che genererà nuovi ricavi, ma l'effetto calamita che avrà almeno nei 6 mesi precedenti e che ci fa ben sperare", ha aggiunto Pier Silvio Berlusconi.



Impossibile non parlare di Milan: "Vivo male il momento del Milan, decisamente male. Stimo Gattuso perché ha grandi valori umani. Ma mio padre non tornerà al Milan. Capisce tantissimo di calcio, lo ha dimostrato negli anni, ed è libero di farlo".



Sui diritti per la Serie A: "Il nostro atteggiamento non cambia. Lavoriamo con Premium per dare il massimo ai nostri spettatori, ma visto che il mercato pay non cresce più, anzi, siamo pronti a un'offerta razionale per dare il meglio possibile. Faremo il massimo per avere la migliore offerta di calcio negli anni a venire. la nostra dovrà essere un'offerta razionale per come sta andando il mondo delle pay tv".