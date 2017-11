Mondiali senza Italia: chi tiferai?

16 novembre 2017

Un Mondiale senza la Nazionale da tifare: dopo 60 anni, 60 milioni di italiani devono trovare una "soluzione". Perché la maglia Azzurra sa unire, sa far discutere, sa emozionare, ma in Russia non ci sarà. E allora su chi verrà "dirottato" il tifo degli appassionati del pallone? Il ventaglio di proposte è ampio: dall'ultima qualificata (il Perù) all'Islanda che aveva sorpreso agli Europei francesi, dal Portogallo di Ronaldo (idolo di molti) all'Argentina di Messi (idolo degli "altri"), dalla favola Panoma alle "solite" Germania, Francia e Spagna, che possono contare sempre su diversi ammiratori. Difficilmente in tanti sosterranno la Svezia. E voi per chi farete il tifo?