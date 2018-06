MONDIALI, PORTOGALLO: RONALDO SALTA TEST COL BELGIO

1 giugno 2018

Il Portogallo sarà privo della sua stella Cristiano Ronaldo nell'amichevole contro il Belgio in programma domani allo stadio Re Baldovino di Bruxelles contro il Belgio. Il fuoriclasse del Real Madrid, reduce dalla finale di Champions League vinta a Kiev, ha ottenuto qualche giorno di riposo in piu' dal ct Fernando Santos. "Ronaldo è in vacanza, si sta riposando con la sua famiglia dopo una stagione molto stancante. Non gli ho parlato recentemente, spero che farà una bella vacanza e si stia riprendendo bene, questo è importante".