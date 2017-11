MONDIALI: GROSSO "L'ITALIA DI SICURO ANDRA' IN RUSSIA"

11 novembre 2017

"La Nazionale azzurra ha tutte le potenzialita' per andare ai Mondiali in Russia. Lunedì nella partita di ritorno a Milano, lo dimostrerà". Un incoraggiamento al ct Giampiero Ventura e alla squadra capitanata da Gianluigi Buffon arriva da Fabio Grosso, allenatore del Bari e autore del rigore decisivo nella finale ai mondiali del 2006, a Berlino, contro la Francia. Il tecnico dei pugliesi è convinto che Immobile e compagni saranno in grado di ribaltare il risultato dell'andata in Svezia nella partita di ritorno.