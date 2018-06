MONDIALI, ANNULLATA ISRAELE-ARGENTINA

6 giugno 2018

L'amichevole di calcio Israele-Argentina che avrebbe dovuto disputarsi a Gerusalemme e' stata cancellata. Lo ha confermato l'ambasciata israeliana parlando di minacce contro il campione del Barcellona Lionel Messi. L'incontro era previsto per sabato. "L'Ambasciata d'Israele si rammarica di comunicare la sospensione della partita tra Israele e Argentina", si legge in una nota in cui si fa riferimento a "minacce e provocazioni" contro il capitano dell'Argentina Messi. Secondo il ministro degli Esteri argentino Jorge Faurie, i giocatori erano riluttanti alla partenza per Israele, cosi' come il ct Jorge Sampaoli che ha dichiarato che avrebbe preferito rimanere a Barcellona per ultimare i preparativi in vista dei Mondiali.