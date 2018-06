MONDIALI 2026, OK FIFA ALLA CANDIDATURA DEL MAROCCO

1 giugno 2018

La FIFA ha dato il via libera alla candidatura del Marocco per ospitare i Mondiali del 2026. Il 13 giugno ci sarà la votazione per la scelta della sede, oltre a quella del Marocco c'è la candidatura congiunta di Stati Uniti, Canada e Messico. "Il dossier marocchino è stato accettato", ha detto Moncef Belkhayat, membro del comitato per la candidatura del Marocco ed ex ministro dello Sport. "La task force conferma oggi la possibilità del Marocco di organizzare tecnicamente i Mondiali 2026. Tutta la nostra squadra si mobiliterà per continuare il lavoro e ottenere una vittoria il 13 giugno a Mosca", ha proseguito.