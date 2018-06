MONDIALI 2026, IL 13 GIUGNO LA SEDE UFFICIALE

10/06/2018

Il 13 giugno si conoscerà il nome del Paese organizzatore del Mondiale di calcio 2026 (il primo con 48 squadre): due le candidature in corsa, quella del Marocco e quella congiunta Usa-Canada-Messico. A calendarizzare il voto è stato oggi il Consiglio della Fifa che ha anche approvato una serie di novità riguardanti il ranking che, dal 15 luglio in poi, cioè a Coppa del Mondo finita, verrà stabilito in base a nuovi parametri, che daranno più "peso" alle partite ufficiali, di qualificazione e dei tornei e meno alle amichevoli.