MONDIALI 2018: IL MESSAGGIO DI BENVENUTO DI PUNTIN

8 giugno 2018

Il presidente russo Vladimir Putin ha dato il benvenuto alle squadre e ai tifosi alla Coppa del Mondo che inizierà in Russia la prossima settimana, assicurando che tutto è stato "fatto in modo che i nostri ospiti si sentano a casa. A tutti i tifosi e alle più grandi squadre di calcio del pianeta, benvenuti", ha detto Putin in un messaggio trasmesso alla tv russa a sei giorni dal calcio d'inizio del torneo. "Vogliamo che questo evento sia una festa, piena di passione ed emozioni. Spero che vivrete un'esperienza indimenticabile". Più di un milione di fan provenienti da tutto il mondo arriveranno in Russia per i Mondiali 2018, secondo il capo della Fifa, Gianni Infantino.