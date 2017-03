Mondiale Under 20, l'Italia pesca Uruguay, Sudafrica e Giappone

15 marzo 2017

Il sorteggio di Suwon in Corea Del Sud, paese ospitante del prossimo Mondiale Under 20, non è stato particolarmente benevolo per l'Italia di Alberigo Evani. Gli azzurrini giocheranno con Sudafrica, Giappone ed Uruguay, campione del Sub 20 che può contare su Rodrigo Bentancur, già prenotato dalla Juventus. La competizione iridata inizierà il 20 maggio e terminerà l'11 giugno. L'esordio della nostra nazionale sarà il 21 maggio proprio contro la Celeste.