Mondiale Under 20: impresa Italia, Francia eliminata

1 giugno 2017

Impresa dell'Italia nel Mondiale Under 20 . Gli azzurri battono la Francia e si qualificano per i quarti di finale. A Cheonan finisce 2-1: decisive le reti di Orsolini al 27' e di Panico al 53' . Inutile il momentaneo pareggio di Augustin e il forcing nella mezz’ora finale, che esalta il portiere Zaccagno . I ragazzi allenati da Evani vendicano la sconfitta in finale dell'Europeo Under 19 dello scorso anno. Ora, per l'Italia, c'è lo Zambia .

A Cheonan, va in scena la rivincita della finale del Mondiale Under 19 dello scorso anno, vinta dai transalpini con un pesantissimo 4-0. A partire meglio sono gli azzurri, che passano in vantaggio al minuto 27: Pezzella, dalla sinistra, fa partire un cross che Orsolini trasforma nell'1-0. Splendida la semirovesciata volante del gioiellino dell'Ascoli, acquistato dalla Juventus a gennaio e lasciato in prestito in Serie B: il pallone passa in mezzo alle gambe di Lafont. La reazione della Francia è immediata, e viene premiata con il pareggio al 37': Coppolaro stende Harit proprio all'ingresso dell'area di rigore. Marciniak non può esimersi dal concedere il penalty. Dal dischetto, Augustin conclude centralmente, battendo Zaccagno e realizzando il secondo gol che proietta l'attaccante del PSG in vetta alla classifica cannonieri con 4 gol insieme al venezuelano Sergio Cordova.



Il secondo tempo si apre con il botto per l'Italia: al 53', splendida discesa dalla destra di Favilli, che mette al centro un pallone che Panico, di testa, deve solo mettere in rete a porta vuota. Secondo gol in questo Mondiale per il classe '97 del Cesena, che riporta avanti gli azzurrini di Alberigo Evani. La reazione della Francia è immediata e violenta: cross respinto malamente dalla difesa azzurra e destro dal limite di Augustin sul quale Zaccagno si supera. Sono ancora i transalpini ad andare vicini al gol: prima con la discesa di Saint-Maximin che si conclude con un destro alto sopra la traversa, poi di nuovo con una bordata dal limite dell'area dell'attaccante del PSG, sul quale è ancora superlativo il 12 azzurro. La risposta azzurra è affidata nuovamente ad un colpo di testa di Panico, stavolta centrale e controllato facilmente da Lafont. Alla mezz'ora, ancora Francia ad un passo dal 2-2: Blas sfiora il gol di destro, ma è ancora bravo Zaccagno a deviare in corner. Dalla battuta, sinistro di Thuram, figlio di Lilian, che finisce di poco a lato.



Gli azzurrini troverebbero anche il 3-1, ma il gol di Favilli viene annullato per posizione di fuorigioco. Nella circostanza, decisivo il Video Assistant Referee, che conferma l'irregolarità della rete. Dopo un finale soffertissimo, l'Italia batte la Francia e vola ai quarti di finale. Ad attendere Orsolini e compagni, privi di Mandragora, ammonito nel corso della partita e diffidato, ci sarà lo Zambia, che ha eliminato la Germania ai supplementari.