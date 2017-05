Mondiale Under 20, i convocati dell'Italia: non c'è Meret

12 maggio 2017

Le scelte sono state fatte, la missione può finalmente iniziare. L'Italia è pronta a volare in Corea del Sud per il Mondiale Under 20, in programma dal 20 maggio all'11 giugno. Il ct Alberigo Evani non ha chiamato Meret, che verrà lasciato a disposizione dell'Under 21, mentre "toglierà" alle squadre di A i vari Barella (Cagliari), Mandragora (Juve) e Pezzella (Palermo). L'Italia è nel girone con Uruguay, Giappone e Sudafrica.