MONDIALE PER CLUB CON 24 SQUADRE

31 ottobre 2017

La Fifa avrebbe deciso un cambiamento alla formula del Mondiale per Club. Come riporta la stampa spagnola, il torneo si disputerebbe ogni quattro anni, con la partecipazione di ben 24 squadre, distribuite in 8 gruppi da 3 team ciascuno. In corsa le migliori squadre dei cinque continenti: dodici europee, cinque sudamericane, due africane, due asiatiche e due nordamericane. Da valutare ancora una soluzione per l'Oceania. La manifestazione dovrebbe essere disputata nel mese di giugno, invece di dicembre, durerebbe 18 giorni e prenderebbe il posto dell'attuale Confederations Cup. Un'ipotesi già immaginata dal presidente della Fifa Gianni Infantino. L'ampliamento della competizione sarà analizzato nella prossima riunione del Consiglio della Federcalcio mondiale, fissata per il 15 e 16 marzo 2018 a Bogotà in Colombia.