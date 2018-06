MONDIALE, DEBUTTO A RISCHIO PER SALAH: STOP DI TRE O QUATTRO SETTIMANE

30 maggio 2018

Potrebbe essere posticipato l'inizio del Mondiale per Mohamed Salah. Secondo uno dei fisioterapisti del Liverpool, l'egiziano ha bisogno di tre o quattro settimane di recupero. L'infortunio alla spalla sinistra rimediato nella finale di Champions League potrebbe costare caro all'attaccante: due partite in meno al Mondiale in Russia. Se i tempi reali combaciassero con quelli stimati, Salah potrebbe saltare le gara contro Uruguay e Russia, rispettivamente in programma il 15 e il 19 giugno. Il ritorno in campo sarebbe previsto il 25 giugno contro l'Arabia Saudita.