MONDIALE CLUB, REAL CONTRO GUADALAJARA O CAMPIONI D'ASIA

04/09/2018

Nelle semifinali del Mondiale per club, in programma dal 12 al 22 dicembre ad Abu Dhabi, il Real Madrid, campione in carica, affronterà il vincitore della sfida tra i messicani del Cd Guadalajara e il campione dell'Asia, non ancora noto. Lo ha stabilito il sorteggio della Fifa. Se si qualificheranno dopo la partita del 19 dicembre, i Blancos raggiungeranno la loro quarta finale nella competizione e potrebbero diventare il club detentore del record di vittorie, con quattro trofei. Nell'altra metà del tabellone, il club locale Al-Ain se la vedrà con i neozelandesi del Wellington Fc, campioni della zona Oceania, nell'unica partita preliminare della competizione. Chi si aggiudicherà il confronto sfiderà il campione della zona Africa. Il vincitore approderà alla seconda semifinale che si terrà il 18 dicembre e incontrerà il futuro vincitore della Copa Libertadores in America Latina.