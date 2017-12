MONCHI: "FORSE MERITAVAMO IL PARI"

23 dicembre 2017

Ai microfoni di 'Premium Sport', ill direttore sportivo della Roma, Monchi, ha commentato la sconfitta contro la Juve: “Nel primo tempo non abbiamo fatto benissimo, ma anche per merito della Juventus: i bianconeri hanno una qualità incredibile. Ma non siamo mai usciti dalla partita, per merito nostro. Forse meritavamo di pareggiare, ma dobbiamo comunque prendere quello che di buono abbiamo fatto. E continuare a lavorare. Nessuna sconfitta è buona, ma questa ci deve dare la carica giusta per il futuro".