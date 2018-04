MONCHI: “ROMA HA FAME DI TITOLI”

2 aprile 2018

“Roma ha fame di titoli, abbiamo una illusione speciale e una motivazione in più per la partita con il Barcellona”. Sono le parole del ds della Roma, Monchi, ad As in vista della sfida di Champions al Barcellona: “C’è qualcosa che mi piace dire dopo undici mesi qui e cioè che Roma ha bisogno di abbinare il suo livello di struttura al livello che ha di risonanza”. Ma c’è un grosso ostacolo su questa strada: “Messi? La sua qualità non ha confini”.