MONACO, GOLOVIN TORNA IN CAMPO

19/09/2018

Un guaio fisico che fin qui non gli ha permesso di esordire col Monaco per Aleksandr Golovin che, secondo quanto trapela dalla Francia, sarebbe prossimo al ritorno. Contro il Nimes, nel match di venerdì, il russo ha buone possibilità di poter racimolare qualche minuto sul terreno di gioco. Lo riporta l'Equipe che, secondo indiscrezioni, vedrebbe l'ex CSKA prossimo al ritorno in campo con il contagocce per non rischiare una ricaduta.