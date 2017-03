Moggi, bocciato anche l'ultimo ricorso: confermata la radiazione a vita

16 marzo 2017

Radiazione definitiva, senza più possibilità di appello. Undici anni dopo Calciopoli, la Giustizia ordinaria ha messo finalmente l’ultimo sigillo sulla carriera sportiva di Luciano Moggi . L'ex direttore generale della Juventus, dopo le sentenze emesse dalla giustizia sportiva che in ogni grado avevano confermato la radiazione, si è visto bocciare dalla quinta sezione del Consiglio di Stato anche l'ennesimo e ultimo ricorso per la sua riabilitazione.

Nella giornata di ieri, come viene riportato dal Corriere della Sera, il Consiglio di Stato ha emesso dunque la propria sentenza rendendo definitiva l'esclusione dal mondo del calcio dell'ex dirigente bianconero. Più specificatamente ha stabilito che la decisione della Corte federale della Figc (11 maggio 2012) resta insindacabile e per Moggi rimane così valida la "preclusione a vita alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della Federazione calcio" poiché il ricorso presentato è "inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice statale".