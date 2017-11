MODENA, TERZO 0-3 A TAVOLINO CONTRO IL PADOVA

31 ottobre 2017

Il Giudice Sportivo di Lega Pro ha comminato altri 2 punti di penalizzazione per il Modena, oltre a confermare lo 0-3 casalingo a tavolino nella partita contro il Padova. I gialloblù ora sono alla terza sconfitta a tavolino, oltre all'ennesima multa da 3mila euro dovuta all'indisponibilità dello stadio Braglia per i debiti accumulati nei confronti del comune di Modena sotto la gestione Caliendo. Al quarto 0-3 deciso dal Giudice Sportivo, scatterà l'esclusione dal campionato per gli emiliani, che rischiano anche il fallimento.