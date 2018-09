Mls, la squadra di Beckham si chiamerà Inter Miami

05/09/2018

David Beckham ha annunciato ufficialmente su Instagram il nome della nuova franchigia di Miami con cui prenderà parte alla MLS a partire dal 2020 , il sapore è italiano ma non nella direzione che tutti si aspetterebbero. "Club Internacional de Futbol Miami", abbreviato in Inter Miami , è la scelta dell'inglese che aveva giocato 33 partite con la maglia del Milan tra il 2009 e il 2010. "Momento storico" ha detto Beckham.

Un post condiviso da David Beckham (@davidbeckham) in data: Set 5, 2018 at 2:21 PDT

Becks ha commentato orgoglioso: "Questa è una grande giornata per me e per il nostro team, un onore annunciare il nome della squadra e svelare il logo. Un momento storico e un passo importante per il Club Internacional de Futbol Miami". Nel logo si vedono due aironi bianchi le cui zampe formano la lettera M, il sole ha sette raggi in onore dell'ex giocatore che indossava proprio la maglia numero 7.



Prima dell'esordio in campo della squadra, Beckham dovrà risolvere anche la questione relativa allo stadio (nome previsto Miami Freedom Park): il progetto, da un miliardo di dollari, verrà promosso o bocciato a novembre.