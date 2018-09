MLS: IBRA, GOL E VITTORIA

24/09/2018

Zlatan Ibrahimovic non si ferma più. Grazie ad un suo gol su rigore (il 501esimo in carriera) e ad un assist, i Los Angeles Galaxy superano per 3-0 Seattle e tornano a sperare nei playoff della MLS. Il 36enne ex attaccante di Juve, Inter e Milan ha sbloccato il risultato su rigore dopo appena 9', poi ha fornito un assist a Ola Kamara per il raddoppio al 40'. Di Emmanuel Boateng al 52' il gol del 3-0 per i Galaxy.